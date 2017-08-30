В Луганской области зимой может случиться энергетический коллапс

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Украинское предприятие "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) заявляет, что зимой в Луганской области Украины может наступить энергетический коллапс из-за неготовности региона к отопительному сезону.

"Предстоящая зима обещает быть катастрофической для Луганской области. Не в плане аномальных морозов – ЛЭО этого спрогнозировать не может. А потому, что Луганская область не готова к прохождению осенне-зимнего периода. Именно с таким месседжем "Луганское энергетическое объединение" обратилось к председателю Луганской областной государственной администрации Юрию Гарбузу", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Как поясняет предприятие, такая ситуация возникла потому, что на данный момент ЛЭО так и не смогло наладить полноценную подготовку к зиме из-за отсутствия средств и массового увольнения квалифицированных специалистов. "Мы еще как-то боремся с авариями и повреждениями, которые возникают из-за обстрелов, пожаров и непогоды. Но делать это все труднее. И часто это становится возможным только благодаря помощи неравнодушных людей, некоторых органов местной власти, некоторых благотворителей", — отметили энергетики, добавив, что в условиях полного отсутствия денег нет возможности готовить электросети и оборудование к зиме.

По мнению предприятия, на кону стоят "жизни всех жителей Луганской области", и если электроэнергетика не будет готова к зиме, то случится катастрофа во всем регионе.

"Луганское энергетическое объединение" обеспечивает электроэнергией территорию Луганской области, в состав технической базы энергопоставляющей компании входят высоковольтные сети, подстанции, воздушные и кабельные линии, распределительные сети, трансформаторные подстанции как на подконтрольной, так и на неподконтрольной украинским силовикам территории области.