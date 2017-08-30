Поиски пропавшей во Франции девочки: в лесу обнаружили мячик и брошь

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полицейские, разыскивающие следы девятилетней девочки Маэли, которая при загадочных обстоятельствах пропала на юге-востоке Франции, обнаружили в лесном массиве мячик и брошь для волос, пишет местная газета Dauphiné Libéré.
Ранее сообщалось, что Маэли вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз девочку видели рано утром в воскресенье в банкетном зале, где проходило празднество.
Предыдущее прочесывание окрестностей не дало никаких результатов, но в среду поисковая операция была усилена подразделением мобильной жандармерии, сотрудники которой обнаружили в близлежащем лесу заколку для волос и мячик.
"Нужно быть очень осторожным. Пока не установлено никакой связи с делом о пропавшей. Каждый предмет будет тщательно изучен", — сообщил изданию источник, близкий к расследованию.
Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала. В связи с этим не исключается, что девочка могла сесть в чью-то машину.
Фотографию девочки и ее описание распространили все ведущие французские СМИ.
Disparition de Maëlys, un nouvel escadron de gendarmes en renfort https://t.co/KSPaOTPCku via @20minutes— ValRobin (@valrobin62) 30 августа 2017 г.