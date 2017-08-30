Поиски пропавшей во Франции девочки: в лесу обнаружили мячик и брошь

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полицейские, разыскивающие следы девятилетней девочки Маэли, которая при загадочных обстоятельствах пропала на юге-востоке Франции, обнаружили в лесном массиве мячик и брошь для волос, пишет местная газета Dauphiné Libéré.

Ранее сообщалось, что Маэли вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз девочку видели рано утром в воскресенье в банкетном зале, где проходило празднество.

Предыдущее прочесывание окрестностей не дало никаких результатов, но в среду поисковая операция была усилена подразделением мобильной жандармерии, сотрудники которой обнаружили в близлежащем лесу заколку для волос и мячик.

"Нужно быть очень осторожным. Пока не установлено никакой связи с делом о пропавшей. Каждый предмет будет тщательно изучен", — сообщил изданию источник, близкий к расследованию.

Из 180 гостей, присутствовавших на свадьбе, полицейские уже допросили 140 человек. Местный прокурор Дитлинд Бодуан заявляла, что правоохранители допросят участников еще двух вечеринок, которые в ночь на воскресенье проходили неподалеку от банкетного зала. Таким образом, всего будут допрошены 250 предполагаемых свидетелей.

Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала. В связи с этим не исключается, что девочка могла сесть в чью-то машину.

Фотографию девочки и ее описание распространили все ведущие французские СМИ.

Disparition de Maëlys, un nouvel escadron de gendarmes en renfort https://t.co/KSPaOTPCku via @20minutes — ValRobin (@valrobin62) 30 августа 2017 г.

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