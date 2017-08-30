Посольство России в Киеве делает все для прояснения ситуации с Курбатовой

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Посольство России в Киеве принимает все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг журналистки Анны Курбатовой, похищенной в Киеве, а также для защиты ее прав и интересов, сообщили в МИД РФ.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения.

"По линии посольства России в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки, защиты ее прав и интересов. В МИД Украины и правоохранительные органы направлены официальные ноты и обращения. Запросили соответствующую информацию и в посольстве Украины в Москве", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.