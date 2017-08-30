Новые меры ООН по КНДР могут коснуться северокорейских рабочих за рубежом

ООН, 30 авг — РИА Новости. Новые ограничительные меры Совета Безопасности ООН в отношении КНДР могут коснуться северокорейских рабочих за рубежом, сообщил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных шагах СБ ООН по КНДР, Райкрофт заявил о намерении "посмотреть, можем ли мы сделать больше, чтобы предотвратить поток средств, поступающих в КНДР от граждан Северной Кореи, которые работают за границей".

"Мы думаем, что сейчас правильное время рассмотреть дальнейшие ограничения в отношении режима КНДР, учитывая, что введенные на данный момент меры, очевидно, еще не привели к изменению курса (КНДР). С нашими партнерами по СБ мы бы хотели изучить другие сектора экономики КНДР, и посмотреть, как можно усилить ограничения", — заявил Райкрофт.

Накануне Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР и принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания. Также представитель Японии высказался за "сильную резолюцию" Совета Безопасности ООН в ответ на пуск КНДР.

Подготовкой проекта по КНДР традиционно занимается делегация США. Постпред Японии при ООН Коро Бешо заявил о желании "предложить некоторые идеи". "Не думаю, что нужно придумывать что-то новое, но, разумеется, мы будем обсуждать это с США", — сказал он журналистам.