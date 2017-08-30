Метеорологи предупредили о новых наводнениях в Луизиане

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Шторм "Харви" продвигается по территории штата Луизиана, возможны новые наводнения, сообщил в среду Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

"Харви" расположен примерно в 45 километрах от озера Чарльз в Луизиане, максимальный ветер составляет 75 километров в час, говорится в сообщении.

"Вызывающие наводнения дожди продолжаются на крайнем юго-востоке Техаса и юго-западе Луизианы", — сообщает NHC. Центр также предупреждает об "экстремальных и угрожающих жизни" наводнениях в этих районах.

Ранее не менее 30 человек погибли при наводнениях в Техасе, вызванных штормом "Харви". Более 13 тысяч человек были спасены. До 20 тысяч человек остаются в убежищах после того, как их дома затопило. Вода продолжает прибывать в ряде районов Техаса, прежде всего в Хьюстоне.