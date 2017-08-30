В Техасе более 30 тысяч человек находятся в убежищах из-за наводнения

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч жителей американского штата Техас находятся в пунктах временного размещения из-за катастрофического наводнения, вызванного штормом "Харви", сообщил администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Брок Лонг.
По данным ведомства, за финансовой помощью обратились около 200 тысяч жителей, на эти цели из федерального бюджета уже выделено 35 миллионов долларов.
Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.
Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.
Сохранить