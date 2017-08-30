Командующий сухопутными силами США обсудит вопросы безопасности в Литве

Военнослужащие армий США и Литвы во время совместных учений. Архивное фото

Военнослужащие армий США и Литвы во время совместных учений. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 30 авг — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес посетит Литву с двухдневным визитом, в рамках которого обсудит с руководством страны ситуацию с безопасностью в регионе, сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.

"С 31 августа по 1 сентября Литву посетит командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес. В Вильнюсе генерал проведет встречу с президентом республики Далей Грибаускайте, главой Минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом, командующим литовской армией Йонасом Витаутасом Жукасом", — говорится в сообщении Минобороны.

По данным пресс-службы, руководство Литвы обсудит с Ходжесом ситуацию с безопасностью в регионе.

Как отмечается в сообщении, Ходжес планирует посетить полигон в Рукле (Йонавский район), где встретится с руководством дислоцированного в Литве международного батальона НАТО, а также принять участие в церемонии ротации​ прибывших американских военных.

Во вторник в Литву прибыла ротационная рота военнослужащих США с 30 единицами военной техники для участия в совместных учениях. По данным министерства, американские военные будут находиться в Литве до середины октября.

ВС США в странах Балтии проводят ротацию с 2014 года. Страны Балтии обращаются к США с просьбой о постоянной дислокации вооруженных сил этой страны в регионе, а не на основе ротации. Кроме того, Литва, Латвия и Эстония надеются на американскую поддержку в сфере противовоздушной обороны.