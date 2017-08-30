В Совете Федерации могут отреагировать на ситуацию с Курбатовой

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ситуация с похищением на Украине корреспондента Первого канала Анны Курбатовой нарушает принятые международные нормы и может стать предметом обсуждения в профильной комиссии Совета Федерации по информационной политике, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Сергей Калашников.

В среду появилась информация о том, что Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как сообщили позднее на самом телеканале, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения.

"Существуют основополагающие принципы работы журналистов во всем мире, зафиксированные, в том числе ООН, согласно которым журналисты не могут преследоваться, особенно за свои материалы", — сказал Калашников. Произошедшее на Украине он назвал в связи с этим "крайне недемократичным и костоломским".

Как подчеркнул сенатор, в первую очередь на произошедшее, помимо МИД РФ, должны отреагировать российские журналисты, призвав украинское журналистское сообщество защитить основы демократии, открыто заявив о недопустимости подобных инцидентов.

"Что касается Совета Федерации, то, если будет такая возможность, комиссия по информационной политике отреагирует на произошедшее", — сообщил Калашников.