Власти ДНР заявили о несоблюдении силовиками "школьного перемирия"

ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в Донбассе, применяют тяжелую артиллерию, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Украинская сторона не выполняет свою часть соглашений. Обстрелы происходят систематически, при этом применяется артиллерия 152, 122 миллиметров, танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Наиболее интенсивным обстрелам подвергается Ясиноватский район и территория Донецкого аэропорта", — сказал журналистам Басурин.

Он отметил при этом, что ДНР строго соблюдают режим прекращения огня.

"В соединениях и воинских частях функционируют рабочие группы из числа офицеров министерства обороны и управления Народной милиции ДНР, которые наделены соответствующими полномочиями по ужесточению контроля неукоснительного соблюдения режима "тишины". В случае применения оружия со стороны ВС ДНР старшие рабочих групп обязаны принять безотлагательные меры к прекращению огня и провести детальное разбирательство с наказанием всех виновных должностных лиц", — добавил Басурин.