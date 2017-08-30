Мужчина, захвативший в Ереване заложницу, ранее сидел в американской тюрьме

ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Мужчина, который во вторник захватил заложницу в Ереване и скончался в больнице после операции по его обезвреживанию, отбывал длительный срок заключения в США, сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении.

Ранее в полиции Армении сообщили, что правоохранительным органам пришлось обезвредить захватившего заложницу 31-летнего Гора Акопяна, так как переговоры с ним оказались безрезультатными. По данным полиции, жизни девушки угрожала опасность, которую невозможно было устранить иными средствами.

"По предварительным данным, 31-летний мужчина в последние годы проживал в США, где был осужден на длительный срок заключения за совершенное тяжелое преступление. Четыре месяца назад его депортировали из США в Армению. С пострадавшей познакомился два месяца назад", — отмечается в сообщении.

По данным следствия, Акопян проник с 24-летней девушкой на территорию недействующего бильярдного клуба "Викенд" в 03.00 мск во вторник, а в 14.30 мск для привлечения внимания выбил стекла здания и повредил имущество.

Ранее в СК сообщили, что приставив нож к горлу девушки, мужчина требовал впустить в здание пятерых граждан и адвоката, угрожая в противном случае убить заложницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "захват заложника с применением насилия, опасного для жизни, а также оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

По данным Минздрава, состояние девушки оценивается как средней тяжести. Помимо многочисленных кровоподтеков, ссадин и колото-резаных ран, особенно в области шеи, у пострадавшей диагностирован неосложненный перелом лучевой кости.