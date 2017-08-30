Полиция в Днепре назвала хулиганством обстрел детской поликлиники

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Полиция квалифицировала обстрел поликлиники в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) как хулиганство, сообщила пресс-служба полиции области на своем сайте.

Ранее в среду местные СМИ сообщили, что в Днепре ночью обстреляли детскую областную больницу, никто не пострадал. Отмечалось, что это уже не первый подобный инцидент — обстрелы "повторяются с завидной регулярностью с 13 апреля".

Как заявили в полиции, после сообщения об обстреле на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые обнаружили на трех окнах три отверстия.

"Они установили, что, вероятнее всего, в окна стреляли из пневматического оружия. Также на месте происшествия обнаружены два металлических предмета от пуль… В дальнейшем материалы будут приобщены к материалам уголовного производства, которое было открыто 14 апреля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "хулиганство", — говорится в сообщении.