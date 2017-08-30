Порошенко поручил разобраться с резким подорожанием газа на Украине

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Президент Петр Порошенко поручил Антимонопольному комитету Украины разобраться с резким подорожанием в стране сжиженного газа.

На Украине за последнее время резко подорожал сжиженный газ, стоимость литра этого вида топлива на заправках выросла с 11 до 16 гривен (примерно с 40 до 60 центов).

"Резкое подорожание цен на сжиженный газ является неприемлемым и не останется без реакции властей. Дал поручение Антимонопольному комитету принять все меры для того, чтобы не допустить монопольного положения и роста цены. Будут проверены все поставщики газа. И если будет установлен факт получения монопольно высокой прибыли, те, кто это допустил, будут оштрафованы", — заявил президент в среду во Львовской области, слова президента приводятся на его странице в Facebook

Также он заявил, что в перспективе Украина должна наладить собственное производство сжиженного газа, "и заблокированные объемы поставок из России должны быть компенсированы украинским производством".