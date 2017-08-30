Постпред США: времена призывов к вступлению России в НАТО давно прошли

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что времена, когда звучали призывы к членству России в Североатлантическом альянсе, давно прошли.
"В короткую эпоху доброжелательности опасения за безопасность казались менее значимыми, а сокращения приготовлений в сфере обороны были повсеместными. Некоторые голоса даже призывали к российскому членству в НАТО", — написала посол.
При этом она заявила, что "эти времена давно прошли".
"Появились новые вызовы в области безопасности, и не только в виде российской военной агрессии на Украине. Мы также сталкиваемся с нападениями, нацеленными в сердце наших демократических институтов, а терроризм стал всемирной угрозой, в том числе в Европе, как это показал недавний теракт в Испании", — заявила Хатчисон.
Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.