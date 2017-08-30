Постпред США: времена призывов к вступлению России в НАТО давно прошли

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что времена, когда звучали призывы к членству России в Североатлантическом альянсе, давно прошли.

В статье, опубликованной в издании New York Times , Хатчисон отметила, что после распада Советского Союза в 1990-е годы "будущее НАТО было неясным".

"В короткую эпоху доброжелательности опасения за безопасность казались менее значимыми, а сокращения приготовлений в сфере обороны были повсеместными. Некоторые голоса даже призывали к российскому членству в НАТО", — написала посол.

При этом она заявила, что "эти времена давно прошли".

"Появились новые вызовы в области безопасности, и не только в виде российской военной агрессии на Украине. Мы также сталкиваемся с нападениями, нацеленными в сердце наших демократических институтов, а терроризм стал всемирной угрозой, в том числе в Европе, как это показал недавний теракт в Испании", — заявила Хатчисон.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что высказывался о возможности рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО в ходе одной из бесед с президентом Биллом Клинтоном, когда тот приезжал в Москву. Он отметил, что это замечание вызвало нервозность у американской делегации. По его словам, американцы занервничали, потому что в этом случае у РФ появился бы голос в альянсе, а Москва не позволила бы собой манипулировать.

Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.