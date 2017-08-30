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В мире

Постпред США при НАТО: Вашингтон не увеличит бюджет на оборону Европы

16:0430.08.2017
01200
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Вашингтон не сможет выделять дополнительные средства на укрепление европейской обороны, если союзники по альянсу не выполнят свои обязательства по росту оборонных расходов, заявила новый постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Истребители F-15 ВВС США. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch
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В статье, опубликованной в издании New York Times, Хатчисон сообщила, что в ходе назначения на пост посла при альянсе она констатировала практически единогласную позицию республиканцев и демократов относительно будущего НАТО.

"Нет существенной разницы во взглядах президента, госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джима Мэттиса и сенаторов от обеих партий о необходимости оживить НАТО, чтобы она могла отвечать сегодняшним нуждам безопасности, сохраняя при этом основополагающий принцип статьи 5 договора о создании организации – нападение на одного является нападением на всех", — написала Хатчисон.

По ее словам, "возрождение НАТО является лучшей надеждой на объединение западных союзников" против международных угроз, включая ситуацию на Украине, терроризм, ядерные и ракетные программы "стран-отшельников" и ущемление религиозных и индивидуальных свобод по всему миру.

Истребители Су-27СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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При этом она отметила, что союзники должны увеличить оборонные расходы, поскольку это необходимо для обеспечения их безопасности и коллективной безопасности всего альянса. Посол напомнила, что страны-члены НАТО ранее решили подготовить индивидуальные планы по увеличению доли оборонных расходов до 2% от ВВП.

"Что касается Америки, президент (Дональд) Трамп предложил потратить около 4,8 миллиарда долларов на инициативу по европейскому сдерживанию, что должно укрепить безопасность на восточном рубеже НАТО и продемонстрировать нашу готовность защитить наших союзников. Но я хорошо знаю по своему опыту работы в сенате, что это не будет продолжено, если другие члены НАТО не выполнят свои обязательства", — заявила постпред США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Союзники по НАТО на саммите в Брюсселе в мае 2017 года решили составлять ежегодные национальные планы по увеличению вкладов в оборону, выполняя требования новой администрации США и решения, принятые на встрече лидеров в Уэльсе в 2014 году. В них страны-члены будут указывать, как они намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.

В конце июня министры обороны стран-членов альянса согласовали новые цели по укреплению боевого потенциала альянса, предполагающие усиление в ключевых областях: тяжелое оборудование, дозаправка в воздухе и рост численности сил, готовых к ускоренному развертыванию.

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