Глава МИД Японии Таро Коно заявил о намерении посетить Владивосток

ТОКИО, 30 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Министр иностранных дел Японии Таро Коно выразил намерение посетить Владивосток, сопровождая премьер-министра страны Синдзо Абэ, передало агентство Киодо.

По его данным, Коно сообщил журналистам, что прорабатывает вопрос встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также участия в предполагаемых переговорах Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным.

На переговорах с Лавровым, как передало Киодо, министры подтвердят курс на ускорение реализации договоренности, направленной на осуществление совместной хозяйственной деятельности Японии и России на Южных Курилах.

Если такая поездка Коно состоится, она станет его первым визитом в Россию после назначения на пост главы внешнеполитического ведомства Японии. Предполагается, что министр также попросит Россию содействия в прекращении ядерных и ракетных разработок Северной Кореи.

Как сообщалось ранее, премьер Абэ едет во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме в начале сентября и переговоров с Путиным. Через активизацию сотрудничества с Россией Япония надеется решить проблему мирного договора между двумя странами, претендуя при этом на южные Курилы.