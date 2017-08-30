Спамеры допустили утечку более 700 миллионов электронных адресов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Неполадки в системе онлайн-рассылки рекламных объявлений привели к утечке более 700 миллионов электронных адресов – одной из крупнейших в истории, пишет газета Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Причиной утечки стал сбой защиты на одном из принадлежащих спамерам серверов, откуда любой посетитель мог без всяких помех скачать гигабайты информации.

Эксперты отмечают, что число адресов, принадлежащих реальным людям, должно быть значительно меньше: в частности, в общий объем утечки входят искаженные или сгенерированные случайным образом адреса, некоторые из которых повторяются несколько раз.

В общем доступе в результате утечки также оказалось несколько миллионов паролей пользователей. Однако австралиец Трой Хант, создавший сайт для проверки надежности персональных данных Have I Been Pwned, сообщил, что большинство паролей уже фигурировали в предыдущих утечках, например, в массиве данных, украденных в 2016 году в социальной сети LinkedIn.