Глава МИД Украины обсудит с белорусским коллегой исчезновение украинца

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении обсудить со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем ситуацию вокруг исчезновения на территории Белоруссии сына украинского пограничника.
"Завтра в Будапеште планирую обсудить дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба с белорусским коллегой Макеем", — написал Климкин в среду на своей странице в Twitter.
Министр также сообщил, что в Будапеште примет участие во встрече глав МИД "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и стран "Восточного партнерства".
Прокуратура ранее завела дело в связи с исчезновением украинца на территории Белоруссии по предварительной правовой квалификации "умышленное убийство". Украинское посольство в Минске направило ноту МИД Белоруссии с просьбой выяснить, где находится пропавший.