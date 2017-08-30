В СБУ прокомментировали ситуацию с журналисткой Первого канала Курбатовой

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в ответ на ситуацию с корреспондентом Первого канала Анной Курбатовой заявила, что "все происходит в рамках законодательства", сообщает издание "Украинская правда".

Ранее стало известно, что в среду Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Телеканал не исключает ее задержания сотрудниками СБУ.

"В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства". Любые другие подробности пока не раскрываются", — говорится в сообщении.

Как отмечается, "Украинская правда" проверяет эту информацию в правоохранительных органах Киева.

Накануне стало известно, что Анна Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Последние сюжеты журналистки рассказывали о высылке испанских журналистов из Киева, а также о параде в честь Дня независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.