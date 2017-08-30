В Харькове избили депутата облсовета

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Депутат харьковского облсовета, глава правления местного антикоррупционного центра Дмитрий Булах был жестоко избит в Харькове, сообщил в среду депутат харьковского городского совета Игорь Черняк на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию пострадавшего.

"Под подъездом своего дома был сильно избит Дмитрий Булах, депутат харьковского облсовета, глава правления харьковского антикоррупционного центра. Нападавших было двое. Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами. Травмы серьезные", — заявил Черняк.

По его данным, Булаха избили в среду днем, у пострадавшего ничего не украли. Инцидент произошел накануне сессии облсовета и визита в Харьков президента, который ожидается в четверг.

"Безусловно, сегодняшнее нападение на Дмитрия Булаха мы связываем с его деятельностью как главы харьковского антикоррупционного центра и депутата харьковского областного совета", — отметил Черняк.

Как сообщила полиция Харьковской области, правоохранители устанавливают обстоятельства нападения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Врачи констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы… По распоряжению начальника харьковской полиции Анатолия Дмитриева ситуация взята под личный контроль. Работниками полиции начаты оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц и задержание злоумышленников", — говорится в сообщении на сайте полиции.