В Харькове избили депутата облсовета

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Депутат харьковского облсовета, глава правления местного антикоррупционного центра Дмитрий Булах был жестоко избит в Харькове, сообщил в среду депутат харьковского городского совета Игорь Черняк на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию пострадавшего.
По его данным, Булаха избили в среду днем, у пострадавшего ничего не украли. Инцидент произошел накануне сессии облсовета и визита в Харьков президента, который ожидается в четверг.
"Безусловно, сегодняшнее нападение на Дмитрия Булаха мы связываем с его деятельностью как главы харьковского антикоррупционного центра и депутата харьковского областного совета", — отметил Черняк.
Как сообщила полиция Харьковской области, правоохранители устанавливают обстоятельства нападения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Врачи констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы… По распоряжению начальника харьковской полиции Анатолия Дмитриева ситуация взята под личный контроль. Работниками полиции начаты оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц и задержание злоумышленников", — говорится в сообщении на сайте полиции.