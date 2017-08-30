Песков заявил, что никогда не встречался с юристом Трампа

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знаком лично с юристом президента США Майклом Коэном.

Газета Washington Post сообщила ранее, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на предмет строительства в Москве "Башни Трампа" — так часто называют небоскребы, которые строит компания нынешнего президента США Дональда Трампа. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа. Компания Трампа отказалась от строительства небоскреба через две недели после того, как Коэн написал письмо. Газета не уточнила, почему Коэн решил, что Песков как-то причастен к строительному бизнесу. Издание публикует также цитаты из показаний Коэна расследованию спецпрокурора ФБР, в котором Коэн говорит, что написал письмо по рекомендации Феликса Сатера, российско-американского бизнесмена, который хотел поучаствовать в сделке.

"Нет, я не знаю, то ли к сожалению, то ли к счастью, но никогда не встречались", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знаком ли он лично с Майклом Коэном.

Отрицательно Песков ответил и на вопрос, знаком ли он с бизнесменом Феликсом Сатером.

"Тоже нет", — сказал Песков, добавив, что адресованное ему письмо было направлено на общий адрес, который доступен для публики. "Письмо было адресовано господину Пескову", — отметил при этом пресс-секретарь российского президента.