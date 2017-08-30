Макрон прокомментировал назначение Мешкова послом России во Франции

ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценивает профессиональный уровень заместителя министра иностранных дел РФ Алексея Мешкова и считает важным сигналом предстоящее назначение дипломата послом России во Франции, заявил официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер.

"Президент Республики захотел подчеркнуть личные качества Алексея Мешкова, который в настоящее время занимает пост заместителя министра иностранных дел РФ. Как следствие, для Франции назначение послом дипломата настолько значительного уровня является важным сигналом", — сказал Кастанер на брифинге по итогам заседания кабинета министров.

Он добавил, что Макрон и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высоко оценивают работу Александра Орлова, который руководит российской дипмиссией на протяжении девяти лет.