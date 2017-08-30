На Украине после обнаружения взрывчатки в машине депутата возбудили дело

Взрывное устройство в автомобиле депутата горсовета от Оппозиционного блока в Николаеве

Взрывное устройство в автомобиле депутата горсовета от Оппозиционного блока в Николаеве

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения взрывчатки в автомобиле депутата в Николаеве, квалифицировав дело по статье "покушение на убийство", сообщила пресс-служба управления полиции Украины в Николаевской области.

Ранее в среду в областной полиции сообщили, что неизвестные в Николаеве подложили взрывчатку в автомобиль депутата горсовета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого. Ее нашли в бензобаке. После того, как депутат сел в машину и завел двигатель, услышал хлопок, после чего сразу вызвал полицию.

"Из бензобака эксперты изъяли устройство, предварительно зажигательное, дистанционного действия, которое направлено на проведение экспертного исследования вместе с транспортным средством. По данному факту следователями начато уголовное производство по статье "покушение на убийство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

В ведомстве отметили, что обстоятельства происшествия и происхождение изъятого устройства устанавливаются.