На Украине после обнаружения взрывчатки в машине депутата возбудили дело

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения взрывчатки в автомобиле депутата в Николаеве, квалифицировав дело по статье "покушение на убийство", сообщила пресс-служба управления полиции Украины в Николаевской области.
"Из бензобака эксперты изъяли устройство, предварительно зажигательное, дистанционного действия, которое направлено на проведение экспертного исследования вместе с транспортным средством. По данному факту следователями начато уголовное производство по статье "покушение на убийство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
В ведомстве отметили, что обстоятельства происшествия и происхождение изъятого устройства устанавливаются.