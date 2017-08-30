Посол Финляндии: саммит Арктического совета пройдет в мае 2019 года

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ), 30 авг — РИА Новости. Саммит глав государств-участников Арктического совета состоится в мае 2019 года, место его проведения пока не определено, сообщил журналистам посол Финляндии в России Микко Хаутала.

"По планам это произойдет в конце нашего (Финляндии) председательства (в Арктическом совете), значит, в мае 2019 года", — сказал Хаутала в кулуарах Международной конференции по Арктике под эгидой Совета безопасности РФ.

"Место пока не выбрано", — добавил он.

Финляндия председательствует в Арктическом совете с 2017 года.

Арктический совет — международный форум, созданный для защиты природы северной полярной зоны. В него входят восемь приарктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Финляндия стала председателем Арктического совета в мае текущего года, переняв эстафету у США.