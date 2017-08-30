Японию беспокоит отказ США передать радар для защиты от КНДР, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти Японии обеспокоены тем, что США отказались передавать мощный радар — такое решение, по мнению Токио, может сделать американскую систему ПРО менее способной отразить угрозу со стороны КНДР, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три источника.

По данным агентства, Япония хочет к 2023 году получить наземную версию американской системы "Иджис" (Aegis).

Как сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией, без нового мощного радара, известного как Spy-6, Японии придется использовать существующие радиолокационные технологии, которые имеют меньший радиус действия, чем системы ПРО нового поколения. Это может означать, что, несмотря на достаточные возможности перехвата ракет, радиолокационная установка, возможно, не сможет обнаружить угрозу на дальнем расстоянии.

"Нет никаких гарантий, что Япония получит (радар – ред.)", — сообщил один из источников агентства. Другой источник отметил, что ВМС США поддерживают идею передачи Токио нового радара, однако против может быть американское агентство по противоракетной обороне. Представители этого ведомства опасаются передавать передовые технологии Японии, пока они не появятся на вооружении у США. По данным источника, первый американский военный корабль, оснащенный радаром Spy-6, начнет использоваться не ранее 2022 года.

В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с американской системой "Иджис" (Aegis), вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также в этой стране имеются установки PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы. Однако по мере развития ракетных технологий в КНДР Япония рассматривает вариант размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с большей, чем у PAC-3, высотой перехвата.

Как сообщает агентство, Япония планирует построить две батареи наземных комплексов ПРО "Иджис-Эшор" стоимостью по 700 миллионов долларов без учета ракет.