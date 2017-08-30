СБУ заявила, что пресекла в Одессе попытку закупить российское оборудование

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что пресекла попытку коммунального предприятия в Одессе закупить оборудование российского производства на государственные средства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили в Одессе закупку российского оборудования коммунальным предприятием на сумму свыше 7 миллионов гривен (около 270 тысяч долларов — ред.) во время проведения тендерных торгов", — говорится в сообщении на сайте СБУ в среду.

По данным спецслужбы, одно из одесских коммунальных предприятий объявило конкурс на закупку оборудования для собственных нужд. Во время проверки конкурсной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что условия тендера "выписаны" именно под продукцию российского производства, утверждают в СБУ.

"Чиновники сформировали такие требования, несмотря на решение Национального комитета по промышленному развитию Украины относительно предоставления обязательного и безусловного преимущества отечественным производителям при проведении каких-либо конкурсов для обеспечения продукцией госпредприятий", — говорится в сообщении. СБУ со ссылкой на выводы экспертов профильного государственного научно-исследовательского института утверждает, что продукция российского производителя, которую планировали закупить, "не соответствует действующим техническим требованиям".

По информации спецслужбы, тендерный комитет отменил закупку российского оборудования. СБУ заявляет, что новые требования закупок предусматривают участие исключительно украинских производителей.