В столице Малайзии задержали более 40 человек в ходе акции протеста

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти задержали 44 человека в ходе акции протеста у посольства Мьянмы в столице Малайзии, сообщает новостной портал Malay Mail Online.
Полиция задержала 44 участников несанкционированного протеста за попытку провокации. Отмечается, что согласно законодательству Малайзии иностранцы не могут устраивать демонстрации или акции протеста.
Рохинджа — этнические бенгальцы-мусульмане — нелегально мигрируют из штата Аракан в Мьянме в Малайзию и Индонезию, переплывая Андаманское море в деревянных лодках в поисках лучшей жизни и спасаясь от обострившегося в последние годы конфликта с мьянманскими буддистами. В Мьянме им не предоставляют гражданства и считают жителями соседнего Бангладеш.