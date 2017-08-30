Посол рассказал об участии России в обновлении музея в Собиборе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия имеет полное право участвовать в проекте обновления музея на месте лагеря смерти в Собиборе, в Москве надеются на поддержку в этом вопросе еврейских и международных антифашистских организаций, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ, бывший сопредседатель Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений Петр Стегний.

"Россия намерена настаивать на подключении к этому международному проекту. Она имеет на это полное историческое право. Вряд ли кто-то может это отрицать", — сказал он в интервью РИА Новости.

"Хочу прямо сказать, что мы рассчитываем на поддержку в этом вопросе еврейских, в том числе крупных международных антифашистских организаций", — добавил Стегний.

По его словам, идеологическая борьба с советским наследием и "переосмысление" вклада Красной Армии в общую победу над фашизмом "приобрели у официальной Варшавы поистине ужасающие масштабы".

"Чего стоит одно только решение не допускать Россию к полноценному участию в создании нового музея – Места памяти на территории бывшего нацистского лагеря смерти в Собиборе. И не надо прикрываться круговой порукой, мол, комитет международный, решение принималось всеми участниками, подоплека всем известна", — считает он.

Лагерь смерти Собибор функционировал на территории Польши с марта 1942 года до конца 1943 года. По данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв. Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея — места памяти в Собиборе в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Однако в июле этого года поступило официальное сообщение из Варшавы, что на состоявшемся 12-13 июня заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в первоначальном составе. МИД РФ выразил разочарование в связи с таким решением и назвал отказ в присоединении России к участию в проекте "аморальным с точки зрения исторической правды".

Однако глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что ответственность за недопуск России к участию в проекте по обновлению музея — места памяти "Собибор" в Польше лежит не только на Варшаве. По его словам, этот вопрос зависит не только от польской стороны, но от всего международного комитета, который управляет Собибором.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе недавнего визита в РФ заявил, что в его стране не забывают о российской роли в победе над фашизмом, и, в том числе, поэтому не могут выступать против участия Москвы в проекте по созданию музея в бывшем концлагере "Собибор".