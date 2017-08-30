В ООН обеспокоены применением силы к демонстрантам в Венесуэле

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН) обвинило власти Венесуэлы в систематическом применении силы против участников антиправительственных демонстраций.

"Распространенное и систематическое применение силы во время демонстраций, а также незаконные аресты протестующих и явных политических оппонентов означают, что все это не являлось незаконными или мошенническими действиями отдельных чиновников", — говорится в докладе команды УВКПЧ ООН по итогам удаленного наблюдения за протестами в Венесуэле.

По мнению правозащитников, события в Венесуэле доказывают, что в стране "проводится политика подавления политического инакомыслия и насаждения населению чувства страха с целью подавить демонстрации".

"Действия, предпринимаемые властями в ответ на действия протестующих, нарушают права и свободы венесуэльцев. Правительство должно обеспечить проведение немедленного, независимого и эффективного расследования нарушений прав человека сотрудниками служб безопасности, а также других актов насилия с участием вооруженных группировок colectivos или агрессивных протестующих", — цитируется в докладе заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хуссейна.

Ранее сообщалось, что после начала протестов в Венесуэле Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн запросил у властей доступ в страну для своей команды, чтобы наблюдать за соблюдением прав человека, однако не получил ответа и направил миссию в Панаму для удаленного мониторинга ситуации. Представители УВКПЧ ООН с 6 июня по 31 июля провели 135 встреч с пострадавшими и их семьями, очевидцами, журналистами и представителями гражданских организаций, а также получили письменную информацию от офиса омбудсмена по правам человека в Венесуэле.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.