В ООН обеспокоены применением силы к демонстрантам в Венесуэле

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН) обвинило власти Венесуэлы в систематическом применении силы против участников антиправительственных демонстраций.
По мнению правозащитников, события в Венесуэле доказывают, что в стране "проводится политика подавления политического инакомыслия и насаждения населению чувства страха с целью подавить демонстрации".
"Действия, предпринимаемые властями в ответ на действия протестующих, нарушают права и свободы венесуэльцев. Правительство должно обеспечить проведение немедленного, независимого и эффективного расследования нарушений прав человека сотрудниками служб безопасности, а также других актов насилия с участием вооруженных группировок colectivos или агрессивных протестующих", — цитируется в докладе заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хуссейна.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.