Катар поддерживает политический переход в САР и сохранение ее целостности

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Катар поддерживает политической переход в Сирии и сохранение ее территориальной целостности, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Мы подробно обсудили сирийский кризис и страдания сирийского народа из-за войны, которая длится уже шесть лет… Подтверждаем позицию Катара, которая в основе своей поддерживает политический переходный период в соответствии с женевским коммюнике, Женевой-1. Подтверждаем важность сохранения единства территориальной целостности и независимости сирийского государства, поддерживаем необходимость справедливого решения сирийского кризиса", — сказал Аль Тани на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Женеве и Астане. Очередной раунд встреч по Сирии в Астане запланирован на сентябрь.

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