В Китае число жертв обвала горных пород достигло 23 человек

Спасатели на месте оползня в провинции Гуйчжоу на юге КНР

Спасатели на месте оползня в провинции Гуйчжоу на юге КНР

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Число жертв обвала горных пород, произошедшего в понедельник в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, достигло 23, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в среду агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 32 пропавших без вести. По состоянию на 16.00 (11.00 мск) среды спасатели извлекли из-под обломков 23 тела жертв.

Обвал произошел в одной из деревень в уезде Наюн округа Бицзе провинции Гуйчжоу в понедельник в 10.44 по местному времени (05.44 мск). Поисково-спасательные работы продолжаются уже более 50 часов, в них принимают участие более 2 тысяч человек.