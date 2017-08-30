Глава КС: реформа конституции является частью процесса демократизации

АСТАНА, 30 авг — РИА Новости. Идущая в этом году реформа конституции Казахстана не связана с подготовкой к "транзиту власти", это продолжение тренда на дальнейшую демократизацию Казахстана, заявил председатель Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов.
"Сейчас президент активно работает, своими планами он никогда не делился. Собирается он, не собирается — это вопрос его. Но мне представляется, что это не связано с какими-то грядущими изменениями", — заявил Рогов журналистам.
По его оценке, "это следование тому тренду, который был давно".
В качестве примера председатель Конституционного совета Казахстана напомнил реформу 2008 года, когда были расширены полномочия парламента республики.
"Все считают, что это должны быть какие-то личные, свои, карьерные, другие мотивы. Никто не допускает, что это может быть убеждение человека о необходимости построения демократического Казахстана. Это почему-то все забывают и считают, что он что-то задумал", — считает Рогов.
"Это тренд казахстанский. Постепенная децентрализация власти, постепенная передача властных полномочий от президента. Это не сиюминутное, это давно задуманная стратегия нашего президента", — заключил он.
Тридцатого августа Казахстан отмечает государственный праздник — день конституции, в честь принятия в 1995 году основного закона страны. За 22 года было проведено несколько конституционных реформ, в том числе в этом году. Эксперты отмечают, что Казахстан движется от "суперпрезидентской" республики в сторону большей демократизации.