Лутковская попросила Москалькову выяснить судьбу пропавшего украинца

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская просит свою российскую коллегу Татьяну Москалькову проверить информацию о возможном задержании сына украинского пограничника российскими правоохранительными органами, сообщается на сайте омбудсмена Украины в среду.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Игорь Гриб разместил на странице в Facebook данные о пропаже своего сына. По его словам, 19-летний Павел уехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях, после чего пропал и не выходит на связь. Отец заявил, что уже ездил в Гомель на поиски сына и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Прокуратура завела дело по факту исчезновения украинца на территории Белоруссии по предварительной правовой квалификации "умышленное убийство". В свою очередь, украинское посольство в Минске направило ноту МИД Белоруссии с просьбой выяснить, где находится пропавший.

"Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно пропавшего на территории Республики Беларусь гражданина Украины Павла Гриба. По имеющейся информации, впоследствии он был передан правоохранительным органам Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

"Прошу Вас проверить информацию о факте задержания Павла Гриба, правовых основаниях задержания, о его местонахождении, условиях содержания и состоянии его здоровья", – говорится в письме Лутковской. По словам омбудсмена Украины, тот факт, что у родителей Гриба отсутствует любая информация о том, в каком учреждении находится их сын и на каких основаниях, вызывает серьезную озабоченность.