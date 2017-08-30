СМИ считают, что Великобритания может совершить кибератаку на КНДР

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй трижды не стала отвечать на вопрос журналистов о возможности применения киберпотенциала Великобритании в отношении КНДР, из чего издание Daily Mail сделало вывод, что такой сценарий не исключен.
"Мы удвоим наши усилия с международными партнерами для того, чтобы оказать давление на КНДР для остановки этих незаконных действий", — сказала Мэй. Она отметила, что обсуждения, которые проводились Совбезом ООН, "являются важной частью этого".
Ранее в среду Мэй призвала Китай оказать больше давления на КНДР для остановки ракетных испытаний и отметила ключевую роль Пекина в международных усилиях по предотвращению провокаций Пхеньяна.
Как позже сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", и на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.