СМИ считают, что Великобритания может совершить кибератаку на КНДР

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй трижды не стала отвечать на вопрос журналистов о возможности применения киберпотенциала Великобритании в отношении КНДР, из чего издание Daily Mail сделало вывод, что такой сценарий не исключен.

Мэй, которая отправилась в Киото для встречи с премьером Японии Синдзо Абэ, также уклонилась от ответа на вопрос о возможных военных действиях, добавляет Daily Mail.

"Мы удвоим наши усилия с международными партнерами для того, чтобы оказать давление на КНДР для остановки этих незаконных действий", — сказала Мэй. Она отметила, что обсуждения, которые проводились Совбезом ООН, "являются важной частью этого".

Ранее в среду Мэй призвала Китай оказать больше давления на КНДР для остановки ракетных испытаний и отметила ключевую роль Пекина в международных усилиях по предотвращению провокаций Пхеньяна.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Как позже сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", и на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.