"Арабская четверка" не согласилась собрать саммит, заявил глава МИД Катара

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. "Арабская четверка" проигнорировала предложение Кувейта собрать саммит с участием Катара, Доха надеется, что диалог будет восстановлен, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Мы рассказали министру о том, что касается кувейтской инициативы и писем, которые направлял шейх ас-Сабах, эмир Кувейта, всем странам ССАГПЗ и в которых содержится призыв к прямому диалогу без предварительных условий. И единственная страна, которая ответила на эти письма — это Катар. И она ответила в считанные дни, однако в ответ ни одна из других стран, которые ввели блокаду, не ответили на это письмо. И мне кажется, что это специальная политика с их стороны — не отвечать, игнорировать усилия посредничества Кувейта или усилия любых других дружественных стран, особенно после спецпосланника США, который выдвинул ряд предложений, но на них также никто не ответил. Той же политики придерживаются страны блокады", — сказал Аль Тани на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Несмотря на это, по его словам, "Катар приветствует все усилия дружественных стран, которые поддерживают посреднические усилия Кувейта, предпринимают любые усилия для этого". "Мы надеемся, что здесь будет ясный курс в сторону решения этого кризиса без предварительных условий", — добавил министр.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.