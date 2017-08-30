В Николаеве в автомобиле депутата "Оппозиционного блока" нашли взрывчатку

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Неизвестные в Николаеве подложили взрывчатку в автомобиль депутата горсовета от "Оппозиционного блока", передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на начальника пресс-службы полиции области Елену Бережную.

По данным правоохранителей, в среду утром в бензобаке автомобиля депутата городского совета Дмитрия Жвавого (фракция "Оппозиционного блока") обнаружено взрывное устройство.

Как сообщила Бережная, депутат рассказал, что после того, как он сел в машину и завел двигатель, услышал хлопок, после чего сразу вызвал полицию. Она добавила, что на месте работают специалисты. Устройство изъято и будет направлено на экспертизу.

Сам Жвавый утверждает, что его с семьей "хотели подорвать". Он также опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео с места происшествия.

Отделение "Оппозиционного блока" в Николаеве расценило попытку подрыва автомобиля депутата как политическое давление.

"Напомним, что только вчера у ряда депутатов городского совета "Оппозиционного блока" были проведены обыски… И обыски по надуманным поводам, и взрыв машины оппозиционера Жвавого — это все факты политического давления на "Оппозиционный блок" в Николаеве. Власть пытается запугать оппозиционеров, сделать их подконтрольными. Вчера им не удалось это сделать, используя правоохранительную систему — сегодня они пытаются это сделать, используя бандитскую систему", — говорится в заявлении партии, которое приводит Жвавый в Facebook.