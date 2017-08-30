Во время атаки на дом афганского парламентария погибли двое охранников

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Двое охранников погибли при нападении на дом афганского политика в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в силах безопасности.

В среду утром вооруженные боевики атаковали дом члена нижней палаты афганского парламента Захира Кадира. По данным агентства, они застрелили двоих охранников политика, после чего один из нападавших привел в действие пояс смертника.

Число боевиков остается неизвестным, однако сообщается, что один из них был застрелен до того, как ему удалось добраться до входа. Также пока нет данных о том, находился ли сам Захир Кадир в своем доме во время атаки.

Силы безопасности оцепили место происшествия. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.