В Китае заявили об одинаковых с Россией целях в вопросе корейского кризиса

ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия и Китай, как стратегические партнеры и постоянные члены СБ ООН, имеют одинаковые цели по вопросу ядерной проблемы Корейского полуострова, которая заключается в скорейшем урегулировании и денуклеаризации полуострова, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Касательно вопроса денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержания мира и стабильности, Китай и Россия имеют одинаковую цель, такую же цель имеет все международное сообщество", — заявила дипломат.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Как позже сообщило южнокорейское агентство Ренхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", и на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.