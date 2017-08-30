ВВС США заменят польский контингент миссии воздушной полиции НАТО в Литве

ВИЛЬНЮС, 30 авг — РИА Новости. Церемония ротации миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии состоится в среду, семь истребителей ВВС США F-15 Eagle заменят польский контингент с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon, сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

"Тридцатого августа на авиабазе в Шяуляе состоится церемония ротации миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии. Польский контингент ВВС с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon заменит американский контингент ВВС с истребителями F-15 Eagle", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Американские истребители приземлились на авиабазу ВВС Литвы в Шяуляе во вторник. По данным министерства, с 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО над тремя балтийскими странами будут выполнять американские военнослужащие с базы Lakenheath, дислоцированные в Великобритании. С начала мая миссию осуществляли ВВС Польши.

Как подчеркивает Минобороны Литвы, ВВС США выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии уже в пятый раз. Ранее американский контингент принимал участие в миссии воздушной полиции в 2005, 2008, 2010 и 2014 годах.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.