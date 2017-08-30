Президент Молдавии примет участие в саммите глав стран СНГ в Сочи

КИШИНЕВ, 30 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным заявил, что примет участие в саммите глав государств СНГ, который пройдет 11 октября в Сочи.

Как написал Додон на своей странице в Facebook , стороны "обсудили ряд вопросов, связанных с внешней и внутренней политикой страны". "Особо подчеркнули необходимость развития и углубления сотрудничества между нашими странами в интересах обоих народов", — сказал президент.

"Принял приглашение и приму участие в саммите глав государств СНГ, который пройдет 11 октября этого года в Сочи под председательством России", — отметил Додон.