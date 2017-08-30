Глава МИД Азербайджана примет участие во встрече "Вышеградской четверки"

БАКУ, 30 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие во встрече глав МИД "Вышеградской четверки" и стран "Восточного партнерства" 31 августа в Будапеште, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.

"Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправится с визитом в Венгрию. Он примет участие в заседании министров иностранных дел "Вышеградской четверки" и стран "Восточного партнерства" 31 августа в Будапеште. Ожидается, что глава МИД Азербайджана выступит на заседании с речью", — говорится в сообщении.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

В "Вышеградскую четверку" входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.