Пожар на химзаводе "Наирит" в Ереване ликвидировали

ЕРЕВАН, 30 авг — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Пожар на ереванском химической заводе "Наирит" ликвидирован, сообщили в среду в пресс-службе МЧС Армении.

Пожар на заводе "Наирит" начался в понедельник, ему была присвоена вторая степень сложности. На месте работали более 100 спасателей, пожарные и сотрудники групп Центра кризисного управления. В тот же день пожар был локализован. Начальник спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян сообщил РИА Новости, что горели четыре резервуара с лак-этинолем. По его словам, рядом находятся еще восемь резервуаров, их охлаждали, чтобы избежать взрыва. Казарян отметил, что дым от горящего лак-этиноля не опасен.

"По положению на 09.30 (08.30 мск) 30 августа очагов огня во всех четырех резервуарах нет. Резервуары все еще накалены. Создана автоматическая система их охлаждения", — говорится в сообщении МЧС.

По данным пресс-службы, на месте дежурят два пожарных расчета.