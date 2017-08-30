На востоке Афганистана прогремел взрыв, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Взрыв произошел недалеко от дома афганского парламентария Захира Кадира в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора.

По данным чиновника, в результате взрыва есть жертвы, однако точной информации на этот счет пока нет. Сам губернатор сообщил, что перед взрывом в двух охранников парламентария Кадира стреляли.

Как рассказали очевидцы, за взрывом последовали звуки выстрелов.

#JalalabadAttack — #Nangarhar governor confirms 2 of MP Zahir Qadir's bodyguards shot before explosion at the MP's house in Jalalabad — TOLOnews (@TOLOnews) 30 августа 2017 г.

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