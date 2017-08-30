В Казахстане число пострадавших в ДТП с автобусами выросло до 75 человек

АЛМА-АТА, 30 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Число пострадавших в ДТП с участием двух пассажирских автобусов и двух легковых машин в городе Уральск на западе Казахстана увеличилось до 75 человек, сообщил в среду региональный портал "Мой город" со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения области Нурданата Беркингали.

Утром 24 августа в Уральске столкнулись два пассажирских автобуса и два легковых автомобиля. Первоначально сообщалось о 20 пострадавших, однако позже их число стало расти по мере обращения граждан в медицинские учреждения города и области. По факту ДТП ведется расследование.

"Из них 47 пациентов были обследованы в городской многопрофильной больнице. Из пяти госпитализированных одному пациенту была проведена операция на предплечье. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии. В областную клиническую больницу было доставлено 28 человек. Один госпитализированный до сих пор находится в больнице, у него диагностировали вывих позвонка", — сообщил Беркингали.