В Токио надеются, что Путин и Абэ обсудят на ВЭФ сотрудничество по Арктике

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. В Токио надеются, что вопросы российско-японского сотрудничества по развитию Арктики будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях предстоящего во Владивостоке Восточного экономического форума, заявил посол по особым поручениям по вопросам сотрудничества в Арктике МИД Японии Кейджи Идэ.

Выступая на VII международной встрече представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности, Идэ сказал, что Япония готова развивать сотрудничество с Россией по освоению Арктики, в том числе сотрудничество по экономическим и научным проектам, а также по вопросам международного права в арктическом регионе.

Идэ напомнил, что на полях ВЭФ запланирована встреча президента России и премьер-министра Японии.

"Я уверен, что они обсудят широкие вопросы нашего сотрудничества, продолжат развивать наше сотрудничество, включая сотрудничество в Арктике", — сказал дипломат.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.