Киев обвинил ополченцев в срыве отвода сил в Станице Луганской

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Украинские военные обвинили ополченцев в срыве разведения сил и средств в Станице Луганской в Донбассе, следует из сообщения пресс-центра военной операции силовиков, размещенном в Facebook.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался. Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что разведение сил у Станицы Луганской может состояться 29 августа. Накануне в Народной милиции ЛНР заявили, что Киев не подтвердил готовность к отводу сил от линии соприкосновения в этом районе.

В сообщении пресс-центра военной операции отмечается, что киевская сторона в СЦКК проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и российскую сторону в СЦКК о готовности силовиков к отводу сил в районе Станицы Луганской в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения минских договоренностей.

Однако, как утверждают военные, ополченцы нарушают режим прекращения огня, обстреливая участок, где планировалось разведение сил. По их данным, 28 августа по направлению гора Князя Игоря — Станица Луганская ополченцы вели прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям силовиков.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований во время введения режима прекращения огня в очередной раз подтверждают полное игнорирование минских договоренностей и откладывают отвод войск в районе поселка Станица Луганская", — говорится в сообщении пресс-центра.

При этом силовики заявили, что соблюдают режим прекращения огня вблизи участков разведения сил.

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