Киев обвинил ополченцев в срыве отвода сил в Станице Луганской

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Украинские военные обвинили ополченцев в срыве разведения сил и средств в Станице Луганской в Донбассе, следует из сообщения пресс-центра военной операции силовиков, размещенном в Facebook.
В сообщении пресс-центра военной операции отмечается, что киевская сторона в СЦКК проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и российскую сторону в СЦКК о готовности силовиков к отводу сил в районе Станицы Луганской в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения минских договоренностей.
"Такие действия незаконных вооруженных формирований во время введения режима прекращения огня в очередной раз подтверждают полное игнорирование минских договоренностей и откладывают отвод войск в районе поселка Станица Луганская", — говорится в сообщении пресс-центра.
При этом силовики заявили, что соблюдают режим прекращения огня вблизи участков разведения сил.
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