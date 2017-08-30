Китай обсуждает последний ракетный пуск в КНДР с членами Совбеза ООН

ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай совместно с другими членами СБ ООН обсуждают последний ракетный пуск КНДР и занимаются поиском консенсуса по принятию необходимых мер, при этом Пекин выступает за сдержанность, возврат к мирному диалогу и полное соблюдение уже имеющихся резолюций, заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Китая Ван И.
Он подчеркнул, что консенсусом среди членов СБ ООН является позиция о необходимости урегулирования существующей проблемы на Корейском полуострове посредством дипломатических мер и мирных переговоров, "мы призываем соответствующие стороны к возобновлению диалога и воздержанности от действий, которые могут привести к эскалации напряженности, на мой взгляд, это ответственность всех членов СБ ООН".
"Китай будет в полной мере исполнять соответствующие резолюции СБ ООН, мы будем выполнять наши международные обязательства и верим, что резолюции СБ ООН смогут сыграть важную роль в сдерживании развития ядерной и ракетной программ КНДР", — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.
Как позже сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", и на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.