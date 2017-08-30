Китай обсуждает последний ракетный пуск в КНДР с членами Совбеза ООН

ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай совместно с другими членами СБ ООН обсуждают последний ракетный пуск КНДР и занимаются поиском консенсуса по принятию необходимых мер, при этом Пекин выступает за сдержанность, возврат к мирному диалогу и полное соблюдение уже имеющихся резолюций, заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Китая Ван И.

"Испытание КНДР баллистической ракеты нарушило резолюции СБ ООН… Китай вместе с другими членами СБ ООН работает над обсуждением последнего развития ситуации, и основываясь на консенсусе среди членов СБ ООН, мы дадим необходимый ответ на последний тестовый запуск ракеты", — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что консенсусом среди членов СБ ООН является позиция о необходимости урегулирования существующей проблемы на Корейском полуострове посредством дипломатических мер и мирных переговоров, "мы призываем соответствующие стороны к возобновлению диалога и воздержанности от действий, которые могут привести к эскалации напряженности, на мой взгляд, это ответственность всех членов СБ ООН".

"Китай будет в полной мере исполнять соответствующие резолюции СБ ООН, мы будем выполнять наши международные обязательства и верим, что резолюции СБ ООН смогут сыграть важную роль в сдерживании развития ядерной и ракетной программ КНДР", — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая пролетев над территорией Японии, через пять минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Как позже сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", и на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.