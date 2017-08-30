В Арктике никогда не должен звучать язык угроз, считает Патрушев

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. Страны, участвующие в освоении Арктики, должны совместно выстроить такую архитектуру безопасности, которая гарантировала бы недопущение любых попыток дестабилизировать этот регион, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Прежде всего, по словам секретаря СБ, "нужно продолжить выстраивать эффективную архитектуру безопасности, которая станет гарантией от любых попыток дестабилизации региона".
"Арктические страны говорят на разных языках, однако в наших силах сделать так, чтобы язык угроз и ультиматумов никогда не звучал на Севере", — сказал Патрушев.
Кроме того, по его словам, нужно прилагать усилия для повышения доступности арктического региона. Речь идет в первую очередь о повышении роли Северного морского пути, для развития которого российская сторона прикладывает большие усилия, в том числе в части эксплуатации не имеющего аналогов в мире атомного ледокольного флота, добавил Патрушев. Доступность Арктики подразумевает также создание инфраструктуры для туризма и привлечения в регион квалифицированных специалистов, сказал он.