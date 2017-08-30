В Арктике никогда не должен звучать язык угроз, считает Патрушев

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. Страны, участвующие в освоении Арктики, должны совместно выстроить такую архитектуру безопасности, которая гарантировала бы недопущение любых попыток дестабилизировать этот регион, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая на открытии VII международной встречи представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности, Патрушев отметил, что сохранение Арктики как уникального природного и культурного наследия всего человечества "подразумевает целый ряд трудных, но все же решаемых задач".

Прежде всего, по словам секретаря СБ, "нужно продолжить выстраивать эффективную архитектуру безопасности, которая станет гарантией от любых попыток дестабилизации региона".

"Арктические страны говорят на разных языках, однако в наших силах сделать так, чтобы язык угроз и ультиматумов никогда не звучал на Севере", — сказал Патрушев.

Также необходимо налаживать всеобъемлющий диалог по экономическим вопросам, добавил секретарь СБ РФ. "Суровые условия региона делают многие начинания настолько сложными, что их осуществление возможно лишь в тесном международном сотрудничестве. Вы уже знаете, к примеру, что в проекте "Ямал — СПГ" участвует российский, китайский и французский капитал, подрядчики и партнеры из десятков стран мира", — отметил Патрушев.

Кроме того, по его словам, нужно прилагать усилия для повышения доступности арктического региона. Речь идет в первую очередь о повышении роли Северного морского пути, для развития которого российская сторона прикладывает большие усилия, в том числе в части эксплуатации не имеющего аналогов в мире атомного ледокольного флота, добавил Патрушев. Доступность Арктики подразумевает также создание инфраструктуры для туризма и привлечения в регион квалифицированных специалистов, сказал он.