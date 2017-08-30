В Хьюстоне спасли более 13 тысяч пострадавших при наводнении

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти спасли более 13 тысяч человек при наводнении в американском Хьюстоне и окрестных городах в юго-восточной части Техаса, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Так, шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо заявил, что полицейские вызволили из затопленных домов 4,1 тысячи человек. Шеф пожарных города Сэмюэл Пенья, представитель офиса шерифа в округе Харрис Париса Сафарзаде и представитель береговой охраны США Майк Харт отчитались о трех тысячах спасенных в каждом из этих учреждений.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.