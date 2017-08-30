Белый дом назвал сообщения о письме советника Трампа Пескову пустышкой

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Белый дом назвал пустышкой репортажи о том, что советник президента США Дональда Трампа в январе 2016 года написал письмо пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, которое осталось без ответа.

"Совершенно понятно, что в этой истории нет никакого (содержания — ред.)", — сказала журналистам во вторник пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Слова Сандерс передали с борта номер один журналисты президентского пресс-пула.

"Президент в то время был сосредоточен на своей предвыборной кампании, это был его приоритет, так что, думаю, это его совершенно не занимало", — добавила Сандерс. На вопрос, знал ли Трамп о письме, Сандерс сказала, что это ей неизвестно.

Газета Washington Post сообщила ранее, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на предмет строительства в Москве "Башни Трампа" — так часто называют небоскребы, которые строит компания Трампа. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа. Компания Трампа отказалась от строительства небоскреба через две недели после того, как Коэн написал письмо. Газета не уточнила, почему Коэн решил, что Песков как-то причастен к строительному бизнесу.

Несмотря на то, что письмо осталось без ответа, оппозиционные Трампу СМИ США назвали его "общением советника Трампа с высокопоставленным представителем Кремля".

Политические противники Трампа подозревают его в "сговоре с Россией", хотя и не приводили доказательств. Москва подобные обвинения категорически опровергала. Для проверки этих обвинений в министерстве юстиции США работает спецпрокурор Роберт Мюллер. Пока что о каких-либо подтвердившихся "связях Трампа с Россией" следствие не заявляло. Сам Трамп заявлял, что у него нет деловых или иных интересов в России.