Российский генконсул не исключил решения Госдепа закрыть представительство

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников заявил, что не исключает решения Госдепа закрыть представительство. Об этом он рассказал в интервью газете "Комсомольская правда".

"Мы не исключаем такого решения Госдепа. Если будет санкция на закрытие именно нашего консульства или на сокращение количества работающих в нем дипломатов, то все это, повторюсь, в первую очередь скажется на наших соотечественниках: усложнится процесс выдачи виз, паспортов, доверенностей", — приводит его слова газета.

Овсянников напомнил, что решение по поводу работы российских диппредставительств Госдеп обещал озвучить до 1 сентября.

"Несколько дней назад я встречался с директором отдела иностранных представительств Госдепа. И задал ему вопрос: "Что вы по этому поводу думаете? Как все далее будет развиваться?" Он ушел от ответа, сказав: "Все мы ждем реакции госсекретаря (Рекса) Тиллерсона". Никаких попыток предугадать, что может произойти в ближайшие недели, он не предпринял", — рассказал генконсул.

"Все это может сказаться и, однозначно, в той или иной мере скажется на наших соотечественниках, большое количество которых проживает в штате Нью-Йорк. Нам пока им, к сожалению, нечего сказать. И мы, как обычно, готовы ко всему. Был прецедент высылки 50 российских дипломатов из США. Что сейчас придумает американская сторона, трудно сказать. Мы не гадаем, а ждем", — заключил он.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах Америки. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.